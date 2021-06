Mercato, Flamengo veut remplacer Gerson par un joueur de l’OL

Ayant vendu Gerson à l’OM, Flamengo aimerait rapatrier un Brésilien de l’OL, à savoir Thiago Mendes sous la forme d’un prêt.

Avec le retour aux affaires de Juninho à l’Olympique Lyonnais durant l’été 2019, c’est la fibre brésilienne qui a repris du poil de la bête entre Rhône et Saône. Avec son directeur sportif, l’OL a réactivé son réseau au Brésil et le carioca est de nouveau à la mode.

Thiago Mendes, Jean Lucas, Bruno Guimaraes ou encore Lucas Paqueta sont venus rejoindre les Gones. Autant d’arrivées dans l’entrejeu qui font du milieu de terrain lyonnais l’un des plus fournis de Ligue 1 avec l’ajout de Maxence Caqueret et Houssem Aouar.

On dit souvent que l’abondance de biens ne nuit pas mais il va bien falloir faire des choix au Groupama Stadium pour une saison prochaine sans Ligue des Champions. Monaco est fortement intéressé par Jean Lucas mais c’est bien Thiago Mendes qui possède un bon de sortie. Il y a quelques semaines, Juninho n’avait pas fait de mystère sur le futur de celui qui s’était enfin relancé sous les ordres de Rudi Garcia.

"Si on reçoit une proposition, on va bien l’écouter, assurait le directeur sportif sur OLTV. Peut-être que l'idéal est qu'il parte et lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui."

Après une première saison compliquée et un transfert de 25 millions d’euros difficile à digérer, Thiago Mendes avait retrouvé des couleurs la saison dernière et un niveau qui était proche de celui aperçu à Lille.

De quoi attirer les prétendants et donc offrir à l’OL une possibilité de renflouer les caisses avec un joueur sous contrat jusqu’en 2024. Pour le moment, le milieu brésilien n’a pas trouvé chaussures à son pied mais un prétendant s’est déclaré du côté du Brésil.

Ayant perdu Gerson, parti à l’OM contre une vingtaine de millions d’euros, Flamengo est sur la piste de Thiago Mendes d’après Globoesportes. Seulement, le club brésilien souhaite un prêt avec option d’achat, une formule qui ne convient pas à l’OL et à Juninho.

"Il n’y a pas eu de contact avec Lyon, peut-être qu’ils ont parlé avec l’agent. En tout cas, nous n’avons aucun intérêt à le prêter" , a déclaré l'idole de Gerland au site Torcedores.