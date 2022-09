MERCATO | FC Barcelone – Xavi annonce le départ de Pjanic

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a annoncé avant le match de son équipe contre Plzen, le départ de Miralem Pjanic.

Mercredi, le FC Barcelone reçoit le Viktoria Plzen lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Avant cette rencontre, Xavi, le coach catalan, a annoncé en conférence de presse que le milieu de terrain Miralem Pjanic (32 ans) allait quitter le club.

« Il a choisi de quitter le club pour essayer d'aller chercher davantage de minutes ou d'opportunités. Chacun est maître de son futur, il a été professionnel jusqu'au bout et je le remercie pour cela. J'aime le joueur, mais il a pris la décision de partir. Il a eu une proposition qui lui offrait davantage de temps de jeu, et je comprends tout à fait qu'avoir plus de minutes le rende plus heureux », a déclaré Xavi.

Selon Mundo Deportivo, le Bosnien pourrait rejoindre le club émirati d'Al-Sarjah FC.

Miralem Pjanic avait rejoint le Barça en 2020 mais ne s'y est jamais imposé. La saison dernière, il a ainsi été prêté à Besiktas en Turquie.