Mercato - FC Barcelone : Bernardo Silva parti pour rester

Courtisé par le Barça, retenu par Manchester City, le Portugais s'est fait une raison concernant son avenir.

Chaque été c'est la même rengaine pour Bernardo Silva. Annoncé sur le départ, courtisé par plusieurs clubs européens, le Portugais joue peu pendant le mois d'août mais fini par rester à Manchester City et par s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le système de Pep Guardiola. Comme l'année dernière, Bernardo Silva a été annoncé sur le départ cet été et l'issue risque d'être la même.

Pas de bras de fer à l'horizon

Le FC Barcelone a fait de l'international portugais sa dernière cible de choix afin de conclure un mercato ambitieux. Le problème, c'est que si le Barça a fait du polyvalent milieu de terrain sa priorité pour donner plus d'options à Xavi et lui offrir un joueur de grande qualité, le club catalan n'a pas les moyens, ou n'est pas enclin à mettre les moyens, pour convaincre Manchester City de lâcher son joueur.

Qui plus est, Pep Guardiola a rappelé à maintes et maintes reprises qu'il souhaitait conserver Bernardo Silva, mais n'irait pas à l'encontre du désir d'un joueur pour ne pas conserver quelqu'un de malheureux au club. J'ai toujours dit que je suis heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer", a déclaré Bernardo Silva à ESPN il y a quelques jours.

Bernardo Silva a accepté son sort

"Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et je donnerai tout mon possible. Sinon, c'est le football et nous verrons ce qui se passe", avait indiqué l'international portugais. Bernardo Silva a dit qu'il ne forcerait pas son départ et ça tombe bien car Manchester City ne compte pas le laisser filer pour moins de 100 millions d'euros.

Du coup, Bernardo Silva a de grandes chances de rester chez les Cityzens cette saison. Et d'après les dernières informations de The Athletic, l'issue de ce dossier ne fait plus aucun doute. Conscient de la difficulté du deal entre le Barça et Manchester City, Bernardo Silva s'est résolu à l'idée qu'il jouera bel et bien sous les ordres de Pep Guardiola chez les Cityzens cette saison.

Au lieu de forcer son départ, de bouder où de se comporter de manière non-professionnelle, le Portugais est prêt à poursuivre sa route avec Manchester City, sachant qu'il n'est pas en position de force puisque son contrat court jusqu'en 2025. Une excellente nouvelle pour Pep Guardiola qui n'a jamais caché son admiration pour le Portugais. Concernant Bernardo Silva, aucune inquiétude à avoir, une fois sa situation clarifiée, il retrouvera à coup sûr une place importante dans le dispositif de l'Espagnol. En revanche, le Barça va devoir se trouver un autre milieu de terrain de grand talent.