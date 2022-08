Mercato : Fabregas rejoint Côme et la Serie B

En fin de contrat à Monaco, Cesc Fabregas a trouvé un nouveau défi en rejoignant l'ambitieux club de Serie B.

La rumeur est désormais une réalité : Cesc Fabregas est officiellement un nouveau joueur de Côme.

Direction la Serie B

Le milieu de terrain espagnol désormais âgé de 35 ans, qui a atterri en Italie le lundi 1er août, a signé le contrat qui le liera au club de Côme après avoir passé les examens médicaux habituels.

Il s'agit d'un coup majeur pour l'équipe de Côme, qui est candidate pour jouer un rôle de premier plan dans le prochain championnat de Serie B, et qui pourra le faire en ayant dans ses rangs l'un des milieux de terrain les plus forts de sa génération.

Après l'Angleterre, l'Espagne et la France : l'Italie

Formé dans la "cantera" de Barcelone, Fabregas s'est fait connaître en Premier League où il a porté le maillot d'Arsenal de 2003 à 2011.

Il est ensuite retourné dans son club formateur, en Catalogne, de 2011 à 2014, ses trois seules années en Liga, avant de revenir à Londres pour rejoindre le projet Chelsea.

Ayant achevé son expérience avec les Blues en 2019, sa dernière étape s'appelle Monaco. Avec les Monégasques, il a joué trois saisons avant de partir après l'expiration naturelle de son contrat le 18 juin.

L'Angleterre, l'Espagne, la France et maintenant l'Italie, la Serie B étant prête à accueillir un joueur qui compte 722 matches officiels, 125 buts, 214 passes décisives et un total de 12 trophées dans son armoire, dont une Coupe du monde, un Championnat d'Europe et tous les titres nationaux possibles en Espagne et en Angleterre.