Mercato – Exode et révolte à venir à Chelsea

Beaucoup trop fourni, l'effectif de Chelsea devra être profondément réduit. Mais outre l'exode annoncé, les grands noms veulent aussi quitter le club.

Bloqué dans le ventre mou de Premier League, Chelsea n'en a pas fini avec les luttes en tous genres. La lutte sportive en premier lieu avec la nécessité toujours plus grande de faire gonfler des performances de plus en plus décevantes. La lutte pour s'offrir un nouvel entraîneur qui n'a toujours pas été trouvé depuis le limogeage de Graham Potter. La lutte de dégraissage ensuite pour réduire au maximum un effectif qui déborde de partout. La lutte interne contre les mécontentements enfin puisque de nombreux grands noms du vestiaire souhaiterait désormais quitter le club au vu de l'évolution de ce dernier. Un exode, et une potentielle révolte, sont à prévoir cet été du côté de Stamford Bridge.

Un besoin de dégraisser, un sentiment d'emprisonnement

Selon The Athletic, un nombre assez élevé de joueurs sous contrat aurait placé un départ de Stamford Bridge tout en haut de leurs priorités pour l'été. Cela concerne évidemment les nombreux joueurs en prêt (qui auront encore moins voix au chapitre depuis les deux mercatos XXL consécutifs du club) et les joueurs de rotation. Mais selon le journal britannique, plusieurs joueurs cadres du vestiaires souhaiteraient également aller voir ailleurs.

Parmi ces cadres, on retrouve une grande partie des joueurs qui ont récemment signé un contrat long terme avec les Blues, combine mise en place par Todd Boehly pour étaler les salaires et éviter tant que se peut la réalité du fair-play financier. Mais ces contrats en or peuvent vite se transformer en prison verrouillée si la situation ne tourne pas correctement. Soit ce qui est exactement en train d'arriver à Stamford Bridge.

Une situation dont certains veulent s'extraire

À ce sentiment d'enfermement s'ajoute une clause particulière inscrite dans les contrats de ces longs pensionnaires : une baisse de salaire de 30% en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. Autant dire que cette diminution salariale va arriver au vu de la situation sportive actuelle du club au classement. De quoi faire germer le doute dans les esprits car, parmi les cadres du vestiaire, seuls Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling sont exemptés de cette clause.

C'est un véritable exode qui s'annonce cet été du côté de Stamford Bridge, le club devant absolument faire de la place dans un effectif qui vomit de tous les côtés de joueurs qui ne peuvent être utilisés. Un dégraissage d'autant plus important que Todd Boehly souhaite à nouveau produire un nouveau mercato XXL. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est bien la potentielle révolte à venir de ses cadres qui veulent désormais fuir un projet sportif qu'ils jugent irréaliste et une prison financière dont ils ont peur de ne jamais pouvoir partir.