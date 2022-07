Mercato | Enzo Zidane signe en D3 espagnole

Enzo Zidane est de retour en Espagne : il vient de signer à Fuenlabrada, un club de troisième division.

Libre de tout contrat depuis son départ de Rodez (Ligue 2) à l'issue de la dernière saison, Enzo Zidane est de retour en Espagne. Le milieu offensif s'est engagé avec Fuenlabrada, un club évoluant en troisième division espagnole et situé dans la banlieue de Madrid.

Un caluroso recibimiento para uno de los nuestros, ¡VAMOOOS! 💙#BienvenidoEnzoZidane pic.twitter.com/nJ1FcXXDe4 — CF Fuenlabrada (@Fuenla) July 18, 2022

« Je viens avec beaucoup de désir et avec beaucoup d'enthousiasme. Fuenlabrada est une équipe qui a de grands objectifs. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici. Je veux vraiment que ça commence maintenant et que je puisse aider l'équipe dans ses objectifs », a expliqué Enzo Zidane.

L'article continue ci-dessous

Né le 24 mars 1995 à Bordeaux, le fils ainé de Zinédine Zidane a été formé au Real Madrid, jouant un seul match avec l'équipe première, en 2016.

Il a ensuite porté les couleurs d'Alavés, de Lausanne, du Rayo Majadahonda, du CD Aves, d'Almeria avant de jouer à Rodez la saison passée. Il a disputé quinze matches avec le club aveyronnais en Ligue 2 mais n'a pas convaincu ses dirigeants de la conserver.