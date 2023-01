MERCATO – Enzo Fernandez à Chelsea ? La réponse de Roger Schmidt, le coach de Benfica

L'entraîneur de Benfica a réagi aux rumeurs annonçant un départ d'Enzo Fernandez à Chelsea.

Champion du monde 2022 avec l'Argentine, élu meilleur espoir de la compétition, Enzo Fernandez suscite les convoitises de nombreux clubs. L'un de ses prétendants est Chelsea.

Le club anglais, qui dépense sans compter depuis le début du mercato d'hiver afin de compenser son début de saison raté (les Blues occupent seulement la 10e place du classement en Premier League après 20 journées), tente depuis plusieurs semaines de recruter la pépite argentine qui joue au Benfica Lisbonne.

Pour Schmidt, Fernandez ne partira pas cet hiver

Mais le coach des Lisboète, Roger Schmidt, vient de refroidir les ardeurs du club londonien. En conférence de presse, avant la rencontre entre Paços de Ferreira et Benfica, Schmidt a fait le point sur le mercato de son équipe. Et il affirme qu'Enzo Fernandez ne quittera pas le Portugal cet hiver.

« Est-ce qu'Enzo sera toujours un joueur de Benfica après le mercato d'hiver ? Oui, c'est sûr. Quand vous le voyez jouer Benfica, vous pouvez constater qu'il est en grande forme et qu'il est heureux. Il est concentré sur ce qu'il a à faire avec nous », explique Schmidt.

« Je ne m'attends pas à perdre un seul de nos titulaires cet hiver. Mes joueurs sont concentrés sur les objectifs à atteindre et j'espère que cela va continuer », a ajouté l'entraîneur allemand de l'équipe lisboète.

Enzo Fernandez semble vouloir rester

Début janvier, Enzo Fernandez avait manqué deux entraînements du Benfica afin de forcer son départ vers Chelsea. Après le retour à l'entraînement d'Argentin, Schimidt avait déclaré que l'incident était « clos » et que Fernandez était un « joueur indispensable à l'équipe ».

Et lors de son premier match après avoir séché l'entraînement, contre Varzim, Enzo Fernandez avait marqué et célébré son but en manifestant son attachement au Benfica en posant la main sur l'écusson du club.

Un contrat longue durée et une clause libératoire élevée

Sous contrat avec le Benfica jusqu'en juin 2027, Enzo Fernandez dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros. Selon plusieurs médias, Chelsea aurait proposé 115 millions d'euros puis 127 millions avec un paiement étalé en trois fois.

Deux offres refusées par Rui Costa, le président du Benfica qui souhaite vendre son joueur au montant de sa clause libératoire en recevant immédiatement l'argent.