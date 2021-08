Mercato : Emerson en route pour Tottenham

Le défenseur brésilien Emerson Royal va prendre la direction de Tottenham. Le Barça touchera un montant de 25M€, plus 5-7 millions de variables.

Alors que Barcelone sembait se concentrer sur les cessions d'Ilaix Moriba vers le RB Leipzig et de Miralem Pjanic vers la Juventus, c'est un départ d'Emerson Royal que le club catalan est en passe d'enregistrer. Le latéral droit, qui a fortement desespéré Koeman par ses déchets techniques lors du match de dimanche contre Getafe, jouera pour Tottenham Hotspur la saison prochaine.

Le club britannique et Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert du Brésilien pour un montant proche de 25 millions d'euros, comme le rapporte lundi SER Catalunya, et des variables qui oscillent entre 5 et 7 millions, comme l'a confirmé Goal.

A peine arrivé, Emerson est déjà sur le départ

La proposition est difficile à refuser, en raison du montant et parce que l'ancien du Betis ne fait pas partie des plans de l'entraîneur. Ce dernier a donc donné son accord à un transfert. La direction blaugrana n'avait, de fait, plus aucune raison de s'opposer au départ de celui qu'elle vient pourtant à peine de récupérer. A deux jours de la la clôture du marché des transferts, on n'a pas pu rejeter une offre que personne au club n'attendait. Selon nos informations, la durée de l'engagement est de cinq ans.

A l'heure qu'il est, les agents du joueur -représenté par UJ Football Talent- et Tottenham essayent de s'entendre sur le salaire, qui sera clairement supérieur à ce qu'il touche actuellement à Barcelone. Une fois cette négociation terminée, les différentes parties officialiseront le transfert.

Le club barcelonais a misé sur Emerson lorsqu'il était du côté de l'Atlético Mineiro et a conçu une opération partagée avec le Betis, une équipe dont le joueur a défendu les couleurs pendant deux saisons et demie. Ses bonnes performances à Séville ont conduit Barcelone à activer la clause contractuelle en juillet, qui lui a permis d'intégrer l'équipe pour 9 millions d'euros. Deux mois après, les Barcelonais ont donc cédé cet élément en signant une plus-value financière de presque 20M€.