Mercato, Drogba avait conseillé à Balotelli de rejoindre l'OM

Grand fan de Marseille devant l'éternel, Didier Drogba a conseillé à Mario Balotelli de signer à l’OM .

Dans des propos à retrouver sur le site de la LFP, l’ancien joeuur de l'OM ou encore de révèle qu'il avait encouragé encouragé Mario Balotelli à rallier le club phocéen.

"Fonce, tu as cette opportunité"

«J’étais très heureux (quand j’ai appris sa signature), notamment car on en parlait depuis un certain temps déjà. J’étais vraiment content. On a parlé tous les deux et je lui ai dit : "Fonce. Tu as cette opportunité, vas-y, c’est un club qui te fera du bien". On voit aujourd’hui qu’il a recommencé à marquer et je suis content pour lui», révèle en effet Drogba.

L'international italien renaît à l'OM, où il vient de marquer cinq buts en sept matches sous les couleurs olympiennes. En scorant contre Nice, son ancienne équipe, dimanche, Mario Balotelli est d'ailleurs devenu le premier joueur à signer un but lors de ses quatre premières sorties au Vélodrome.

Le record de Fabrizio Ravanelli, qui tenait depuis la saison 1999/2000 est donc battu. Egalée il y a une semaine lors de la rencontre OM-Saint-Etienne (2-0), la marque de "Penna Bianca" a été effacée par son compatriote.

Malheureusement pour les fans olympiens, et selon les informations de Canal+, Balotelli serait forfait pour le classique de que l'OM se prépare à disputer ce dimanche face au PSG. Le joueur italien ne serait pas blessé, mais plutôt malade. L' espoir d’un rétablissement rapide de Balotelli est toujours présent. Mais l' n’a toujours pas annoncé son groupe pour ce match très attendu.

"Avec lui ils ont toujours un joueur dans la surface, c’est un joueur clé dans leur secteur offensif, dangereux surtout au deuxième poteau. Il a changé l’équipe marseillaise, on doit faire attention. On ne craint pas Marseille, on les respecte parce que c’est nécessaire dans le foot et on l’a montré pendant la saison. Dans quelques phases difficiles il faut gagner pour reprendre confiance mais je ne sais pas si c'est Balotelli qui donne ça. J’attends un match serré et difficile et tant mieux. Mon équipe est toujours prête pour des défis et des challenges", a confié le coach parisien Thomas Tuchel en conférence de presse.