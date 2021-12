Mercato - Direction le Real Madrid pour Corentin Tolisso ?

En ces temps de crise économique suite au Covid-19, le marché des joueurs libres a repris tout son sens et est devenu très prisé. Chaque joueur libre peut constituer une belle affaire pour n'importe quel club européen et encore plus lorsque ce dernier est un bon joueur. Après avoir tenté et réussi un tel pari l'été dernier avec David Alaba, le Real Madrid espère reproduire le même schéma l'été prochain.

Mercato : Raiola lâche une bombe sur l'avenir de Ligt

D'abord avec Kylian Mbappé, bien évidemment. L'attaquant du PSG est la priorité du Real Madrid et sera selon toute vraisemblance libre de s'engager avec le club de son choix pour l'été prochain, dans une quinzaine de jours, sauf s'il prolonge avec le club de la capitale d'ici là. Mais aussi avec tout joueur intéressant sur le marché et se retrouvant sans contrat. En effet, le Real Madrid a besoin de se renouveler, mais en s'offrant Kylian Mbappé qui coûtera cher en salaire et s'ils veulent également recruter Erling Haaland, il faudra être malin pour se renforcer ailleurs.

Le Real Madrid attentif aux joueurs libres

Selon les informations de la Cadena SER, le Real Madrid aurait d'ores et déjà un joueur dans le viseur pour se renforcer à moindre coût dans l'entrejeu cet été. En effet, la radio ibérique avance que l'international français, Corentin Tolisso, serait une option très sérieusement étudiée par le Real Madrid. Les Merengue souhaiteraient réaliser un nouveau coup David Alaba en récupérant un joueur passé par le Bayern Munich sans la moindre indemnité de transfert. Toutefois, le statut et l'expérience de l'international français ne sont pas les mêmes que celui du défenseur autrichien.

Mercato : Liverpool ne recrutera pas de joueurs non-vaccinés cet hiver

Toujours selon la radio ibérique, il s'agirait plus que d'un simple intérêt formel. En effet, l'entourage du milieu formé à l'OL considèrerait que son arrivée au Real Madrid serait déjà faite, même si un club anglais rode toujours pour convaincre Corentin Tolisso de le rejoindre. Aucun détail n'est donné sur le contrat offert à l'international français, mais ce dernier remplit le cahier des charges du Real Madrid, à savoir d'être un milieu de terrain intéressant à moindre prix.

Tolisso, le choix du roi

Outre le Real Madrid, ces dernières semaines, la presse française et étrangère citait plusieurs clubs susceptibles d'accueillir Corentin Tolisso l'été prochain dont le Paris Saint-Germain, la Juventus, Tottenham où encore l'AS Roma. L'international français, qui ne prolongera pas au Bayern Munich, aura donc selon toute vraisemblance l'embarras du choix pour choisir son futur club et pourra profiter du contexte économique actuel pour rebondir dans un gros club européen.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, Corentin Tolisso, qui a souvent été handicapé par des blessures lors de son aventure au Bayern Munich, n'a disputé que 371 minutes en Bundesliga cette saison. Le Français, s'il joue bien son va-tout, va donc se voir offrir une opportunité en or de relancer sa carrière et peut-être même dans le plus grand club du monde : le Real Madrid.