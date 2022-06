Mercato : Départ du Real Madrid difficile pour Mariano

L'attaquant a beau être prêt à quitter le Real Madrid cet été, ses prétentions économiques rendent un départ peu probable.

Par Jorge C. Picón - Quand on parle des départs du Real Madrid, Mariano est l'un des protagonistes. L'attaquant est dans la vitrine depuis plusieurs mercatos, mais les conditions n'ont jamais été réunies pour lui trouver une destination.

Le Real ouvert à un départ

David Aranda, l'un de ses agents, a déclaré à Bernabéu Digital, ajoutant qu'ils chercheront une nouvelle équipe pour lui cet été. "L'intention du joueur est de partir, comme ces trois dernières années, tant qu'il existe une option qui le satisfasse. Et c'est dans cette situation que nous nous trouvons, en essayant de trouver une équipe qui lui plaise", a expliqué l'agent.

La vérité est qu'il y a eu des réunions ces dernières semaines avec différentes équipes qui étaient intéressées par l'hispano dominicain.

Madrid lui a donné la liberté d'écouter les offres et est prêt à négocier avec quiconque serait intéressé. Mais tout n'est pas si simple et Mariano et son entourage réclament toujours des conditions financières très élevées, qui constituent pour l'instant le principal obstacle à son départ.

Non seulement en termes de salaire (rappelons qu'il touche actuellement un peu moins de cinq millions d'euros nets par saison) mais aussi en termes de primes. Pour l'instant, son départ s'annonce très compliqué.

Fenerbahçe fait pression

En Turquie, c'est Fenerbahçe qui est l'équipe la plus disposée à miser sur l'attaquant. Selon les dernières informations, l'équipe ottomane a augmenté son offre et lui propose un salaire de plus de cinq millions. D'autres clubs tels que Getafe, Seville ou le Rayo Vallecano, entre autres, sont tombés dans l'oubli. Le Rayo Vallecano a failli le faire venir en prêt l'été dernier, mais cela ne s'est pas concrétisé.

Depuis son arrivée en 2018, Mariano n'a que peu étén utilisé par ses différents entraîneurs. Cette saison, il a à peine joué 11 matchs (397 minutes) au cours desquels il a marqué un but et fourni une passe décisive.

La saison prochaine, avec le retour de Borja Mayoral, qui devrait être la doublure de Benzema pour le moment, il sera la troisième alternative dans la rotation des attaquants. Une situation qu'il souhaite régler cet été, mais qui pourrait attendre 2023 pour une résolution définitive.