Mercato – Dele Alli au PSG ? Mourinho n'y croit pas

José Mourinho a déclaré qu'il s'attendait à voir Dele Alli rester à Tottenham jusqu'à la fin de la saison.

Viendra, viendra pas ? Le feuilleton Dele Alli au PSG anime ce mercato d'hiver. Hier, les Spurs faisaient savoir qu'ils accepteraient de prêter le milieu offensif au club parisien à condition de lui trouver d'abord un remplaçant.

Et ce mercredi, en conférence de presse, José Mourinho, le coach des Spurs, estimait qu'il était peu probable de voir l'international anglais quitter Londres : « Est-ce qu'il sera toujours là à la fermeture du mercato? Je m'y attends. Je dis depuis le début du mercato que je ne m'attends à aucun départ et à aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin du mercato, je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit. Mais tout reste possible. »

Habitué à jouer avec les journalistes, s'agit-il d'une fanfaronnade du Special One ? Interrogé à plusieurs reprises sur l'avenir de Dele Alli, José Mourinho a réaffirmé que son joueur resterait à : « Le football, c'est le football. Quand le mercato est ouvert, parfois des choses inattendues se produisent. Mais je ne m'y attends pas. »

Agé de 24 ans, Dele Alli n'a joué que quatre matches de cette saison et il doit à tout prix changer d'air cet hiver pour regagner du temps de jeu afin d'être sélectionné dans la liste des 23 des Three Lions pour l'Euro 2021. La déclaration de Mourinho est donc surprenante puisqu'il ne compte absolument pas sur Dele Alli…