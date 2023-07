MERCATO – David de Gea fait ses adieux à Manchester United

David de Gea a officialisé lui-même son départ de Manchester en publiant une lettre d'adieu aux supporters mancuniens.

En fin de contrat avec Manchester United, David de Gea (32 ans) a officialisé son départ du club mancunien ce samedi 8 juillet 2023. Il évoluait au clin depuis la saison 2011-2012.

L'émouvant message de De Gea aux supporters mancuniens

Le gardien de but en a fait l'annonce en publiant un message sur Instagram : « Je voulais juste envoyer ce message d'adieu à tous les supporters de Manchester United. Je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlables pour l'amour que j'ai reçu au cours des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m'a amené dans ce club. J'étais incroyablement fier à chaque fois que j'enfilais ce maillot. Diriger l'équipe, représenter cette institution, le plus grand club du monde, était un honneur que seuls quelques footballeurs chanceux pouvaient avoir. Depuis mon arrivée ici, j'ai vécu une période inoubliable et couronnée de succès. Je ne pensais pas qu'en quittant Madrid quand j'étais jeune, nous réaliserions ce que nous avons fait ensemble.»

Dans son long et émouvant message, David de Gea a donné quelques indices sur son futur : « Maintenant, c'est le bon moment pour relever un nouveau défi, pour me dépasser à nouveau dans un nouvel environnement. Manchester sera toujours dans mon cœur, Manchester m'a formé et ne me quittera jamais. Nous avons tout vu. »

Ten Hag rend hommage à De Gea

Manchester United, sur son compte Twitter, a rendu un vibrant hommage au joueur, évoquant un « serviteur du club ».

L'entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, a lui aussi eu un petit mot pour De Gea : « Il faut beaucoup de qualité et de caractère pour arriver à jouer ne serait-ce qu'un match pour Manchester United. Le faire 545 fois en 12 ans est un exploit particulier, surtout au poste de gardien de but où chaque match vous place sous les feux de la rampe. Le fait d'avoir été élu joueur de l'année par les supporters et ses coéquipiers, à quatre reprises, montre le niveau de ses performances et on se souviendra toujours de lui comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du club. »

Selon le quotidien britannique The Sun, David de Gea est courtisé par Al-Nassr, le club saoudien dans lequel évolue Cristiano Ronaldo, avec qui il a joué à Manchester United.