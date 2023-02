Mercato : Dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé n'a plus beaucoup de temps pour décider de prolonger son contrat avec le PSG

Kylian Mbappé a quatre mois pour décider s'il veut prolonger son contrat jusqu'en 2025 ou potentiellement partir gratuitement en 2024.

Au terme d'une folle saga concernant sa situation contractuelle et alors que tout espoir semblait perdu, Kylian Mbappé a décidé de signer une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain l'été dernier. Si officiellement, au moment de la conférence de presse pour annoncer cette nouvelle, c'est un maillot floqué 2025 que Kylian Mbappé a brandi, il a en réalité prolonger jusqu'en 2024.

Mbappé a une lourde décision à prendre

En effet, Kylian Mbappé a décidé de garder un peu la main et surtout une certaine flexibilité concernant son avenir en signant un contrat de deux ans avec une année en option pour le PSG. Autrement dit, le club de la capitale est assuré de conserver l'international français jusqu'en juin 2024 mais pour le conserver jusqu'en 2025, il faudra l'aval du joueur.

Le champion du monde 2018 aura donc un choix à faire pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire avant la fin de la saison actuelle. S'il choisit finalement de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter le club gratuitement en 2024, à moins d'être vendu dès cet été, une décision certaine de raviver l'intérêt du Real Madrid pour l'attaquant français.

Une vente possible cet été ?

L'été dernier, Kylian Mbappé a snobé l'intérêt du Real Madrid et a choisi, contre toute attente, de lier son avenir au Paris Saint-Germain, signant l'un des plus gros contrats de l'histoire du football. Cependant, des rapports sporadiques ont indiqué au cours de la saison que l'attaquant était mécontent, et le joueur aurait demandé à partir en octobre.

Kylian Mbappe a affirmé que les rumeurs concernant sa demande de transfert au mois d'octobre étaient entièrement fausses, disant : "J'ai été aussi choqué par cette nouvelle que tout le monde. Les gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. Je faisais une sieste, mon entourage était au match de mon petit frère".

"Nous sommes restés bouche bée quand nous avons appris la nouvelle. Après, il fallait faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, je suis très heureux ici", avait conclu Mbappé. La star du PSG doit décider s'il prolonge son contrat d'une année supplémentaire. S'il ne le fait pas, un départ dès cet été serait possible, ou au terme de son contrat à l'été 2024.