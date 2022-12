Mercato : Cristiano Ronaldo va signer à Al-Nassr !

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a tranché concernant son avenir.

"Tout est possible, j'aimerais voir Ronaldo jouer dans la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans en Arabie", avait déclaré à la BBC le ministre des Sports de l'Arabie Saoudite, le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal.

Ronaldo à Al-Nassr dès le 1er janvier

Un rêve qui va devenir réalité ! En effet, plus les jours passent et plus Cristiano Ronaldo se rapproche d'un avenir en Arabie Saoudite. Après avoir annoncé un accord entre le Portugais et le club d'Al Nassr la semaine dernière, Marca persiste et signe, le futur de Cristiano Ronaldo s'écrit en Arabie Saoudite et du côté d'Al Nassr où un contrat de deux ans l'attend.

En effet, la publication espagnole annonce que l'accord entre l'international portugais, actuellement à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Seleçao, et le club saoudien est entériné. D'après Marca, Cristiano Ronaldo jouera pour Al-Nassr à partir du 1er janvier. Le contrat du joueur portugais avec le club saoudien durera deux saisons et demie.

200 millions d'euros par an

Un contrat qui fera du quintuple Ballon d'Or le joueur le mieux payé du monde puisqu'il percevra près de 200 millions d'euros par saison du côté d'Al Nassr, bien loin devant les 75 et 70 millions d'euros gagnés par Lionel Messi et Neymar au Paris Saint-Germain. Même la MLS ne pouvait pas lutter pour offrir un tel contrat à Cristiano Ronaldo.

Le Portugais se retrouvera dans une équipe qui cherche à retrouver sa domination perdue dans son championnat national, bien loin du plus haut niveau mondial et de la Ligue des champions. Si cette décision se confirme, elle confirmera aussi la décision de Cristiano Ronaldo de prendre un peu de retrait sur le plan sportif pour sa fin de carrière.

A Al-Nassr, Cristiano Ronaldo sera entraîné par le Français Rudi Garcia et aura pour partenaire notamment Alvaro Gonzalez, ancien défenseur de l'OM. Le défenseur espagnol est arrivé en Arabie saoudite l'été dernier après avoir mis fin à son aventure marseillaise. A noter également la présence d'un autre ancien de Ligue 1 : David Ospina. Le gardien colombien a terminé son contrat avec Naples et a décidé d'accepter la proposition saoudienne. Un effectif assez bien doté pour répondre aux ambitions d'Al-Nassr.