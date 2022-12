Mercato : Cristiano Ronaldo sur le point de signer un contrat de sept ans à Al-Nassr !

Cristiano Ronaldo s'engagerait pour un contrat de sept ans à Al-Nassr, qui prévoit une augmentation de son salaire de 200 millions d'euros après 2024.

Que avenir pour Cristiano Ronaldo ? Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, le Portugais est libre de tout contrat et peut faire ce qu'il souhaite. Maintenant que la Coupe du monde est terminée, le quintuple Ballon d'Or peut pleinement se consacrer sur son futur et sur la décision qu'il va prendre pour la suite de sa carrière.

Une fin de carrière en 2024

Il a été initialement rapporté pendant la Coupe du monde qu'Al-Nassr avait trouvé un accord pour signer Ronaldo. Il a été dit que le joueur de 37 ans signerait un contrat de deux ans avec le club saoudien, mais selon Marca, cet accord est maintenant prévu jusqu'en 2030. La publication espagnole précise que Ronaldo assumera un rôle d'ambassadeur à Al-Nassr après la fin de sa carrière de joueur au club en 2024, date à laquelle il verra également son salaire de 200 millions d'euros par an augmenter périodiquement.

Le journal espagnol a également rapporté que lorsque Cristiano Ronaldo deviendra ambassadeur d'Al-Nassr, il jouera un rôle clé dans la candidature de l'Arabie saoudite à l'organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l'Égypte et de la Grèce. Après avoir vu le Qatar organisé une Coupe du monde, l'Arabie Saoudite a elle aussi pour ambition de réussir à accueillir l'évènement planétaire.

Un ambassadeur de luxe

Cristiano Ronaldo a publiquement nié l'existence d'un accord avec Al-Nassr après la victoire 6-1 du Portugal sur la Suisse en huitième de finale de la Coupe du monde, et le club a également refusé de s'exprimer sur d'éventuelles négociations par la voix de son président qui a botté en touche après la sortie publique du quintuple Ballon d'Or.

Cependant, l'entraîneur d'Al-Nassr, Rudi Garcia, a admis qu'il serait heureux d'avoir la chance d'entraîner le quintuple Ballon d'Or. "Je pense que n'importe quel entraîneur serait ravi d'entraîner une grande star comme Cristiano. J'ai toujours pensé que les grands joueurs sont les plus faciles à gérer car ils sont très intelligents", a déclaré Garcia au début du mois.

Le monde du football attend maintenant la confirmation du prochain mouvement de Ronaldo, avec Al-Nassr en pole position pour gagner la course pour sa signature. Cependant, le capitaine portugais a déjà laissé entendre qu'il aimerait rester en Europe, et des clubs comme Naples, Chelsea et le Bayern Munich ont été évoqués comme destinations alternatives.