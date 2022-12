Mercato : Cristiano Ronaldo se rapproche d’Al-Nassr

Sans club depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo serait de plus en plus proche de rejoindre Al-Nassr.

Où jouera Cristiano Ronaldo pour le reste de la saison ? Voilà une question que beaucoup se posent maintenant que la Coupe du monde 2022 a rendu son verdict. L’international portugais, éliminé en quart par le Maroc, a rompu son contrat avec Manchester United juste avant le début du Mondial et est actuellement sans club. À 37 ans, le quintuple Ballon d’Or ne compte pas prendre sa retraite de sitôt et cherche un nouveau challenge.

Ronaldo a un accord verbal avec Al-Nassr

Depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs envoient l’ancien joueur du Real Madrid vers Al-Nassr, club d’Arabie Saoudite prêt à toutes les folies pour s’offrir la star portugaise. On évoque un contrat d’une durée de trois ans assortis d’un salaire astronomique de 200 millions par an, de quoi faire réfléchir le principal intéressé. Et selon les informations de Marca ce mardi, le club saoudien se dit plutôt confiant quant à la venue du mythique numéro 7 et n’attend plus que sa signature. Un accord verbal avec CR7 et son entourage aurait déjà été trouvé.

Actuellement en vacances à Dubaï après le Mondial et après s’être entraîné quelques jours au centre d’entraînement du Real Madrid, le natif de Madère devrait bientôt se rendre en Arabie Saoudite. Reste à voir s’il y restera ensuite pour découvrir un nouveau championnat dans sa carrière.