Mercato - Cristiano Ronaldo pousse pour que la Juventus recrute Joao Felix

Sur les tablettes des plus grandes écuries européennes, Joao Felix pourrait atterrir à la Juventus cet été. Ce qui ne déplairait pas à CR7.

Malgré l’élimination de en quarts de finale de la face à Francfort (4-2, 0-2), la pépite portugaise, Joao Felix (19 ans), a envoyé un message à l’Europe entière en inscrivant un triplé lors du match aller. Déjà suivi par les plus grosses écuries européennes avant cela, le polyvalent attaquant n’a fait que confirmer les grands espoirs placés en lui.

De tous les clubs susceptibles de l’accueillir cet été, la fait figure de favorite. Tout d’abord parce que les Bianconeri ont entamé les négociations avec Benfica avant tout le monde, mais également pour une autre raison, assez évidente : la présence de Cristiano Ronaldo au sein de l’effectif. Car oui, comme bon nombre de jeunes portugais, Joao Felix rêve d’évoluer aux côtés de son compatriote.

Joao Felix et CR7 ont le même agent

L’intérêt est-il réciproque ? Oui ! D’après les informations du quotidien portugais A Bola, CR7 aurait indiqué à ses dirigeants que le recrutement du Benfiquiste ne serait pas pour lui déplaire. Et si le quintuple Ballon d’Or exige quelque chose, on peut imaginer que la Vieille Dame fera de son mieux pour le satisfaire, surtout après l’élimination précoce des Turinois face à l’ Amsterdam (1-1, 1-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Un rendez-vous aurait déjà eu lieu entre le directeur sportif turinois, Fabio Paratici, et Jorge Mendes, l’agent de Joao Felix et de… Ronaldo. De quoi faciliter encore plus les négociations. Reste à savoir comment se comportera Benfica. Leur pépite demeure sous contrat jusqu’en 2023, et sa clause libératoire a été fixée à 120 millions d’euros. Une somme tout de même élevée pour un joueur qui n’a qu’une seule saison au haut niveau.

D’après la presse italienne, Joao Felix ne serait pas le seul joueur réclamé par CR7. Selon le Corriere dello Sport, le champion d’Europe en titre aurait également demandé à ses dirigeants de se pencher sur les situations de ses ex-coéquipiers au , Raphaël Varane et Isco. Malheureusement pour lui, la Maison Blanche a récemment déclaré que l’international français serait intransférable, et il est de notoriété publique que Zinédine Zidane adore son milieu offensif espagnol, et vice-versa.