Mercato : Comment Rayan Cherki a échappé au PSG

Alors que le PSG était sur sa piste depuis plusieurs semaines, Rayan Cherki a finalement échappé au club parisien.

Le mercato estival suit son cours en France depuis son ouverture officielle le 10 juin dernier. Mais alors que les clubs français préparent leurs équipes pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a du mal sur le marché des transferts. Le club parisien peine étonnement à convaincre et s’est déjà fait refouler dans plusieurs dossiers. Le dernier en date et le plus surprenant est celui de Rayan Cherki, qui est en passe de rejoindre le Borussia Dortmund.

Rayan Cherki va signer à Dortmund

Refoulé l’hiver dernier par l’Olympique Lyonnais, le PSG est revenu à la charge pour Rayan Cherki, cet été. Le club a même formulé une offre de 15 millions d’euros + 3 en bonus au club rhodanien, qui l’a rejetée. Alors que les relations entre le président parisien, Nasser Al-Khelaifi et Fayza Lamari, mère des Mbappé et représentante de Cherki, sont tendues, le joueur devrait échapper au PSG.

Selon les informations de Foot Mercato, c’est le Borussia Dortmund qui serait en pole position pour s’offrir l’international espoirs. Le média indique que la signature de Rayan Cherki en Allemagne serait en bonne voie alors que les montants du transfert n’ont pas encore fuité.

Rayan Cherki humilie le PSG

Annoncée par Foot Mercato, la signature imminente de Rayan Cherki au Borussia Dortmund a été confirmée ce dimanche par L’Equipe. Mais le quotidien français et révèle comment l’international espoirs a échappé au PSG. A en croire le média, le club parisien avait déjà trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour Rayan Cherki.

L’OL aurait donc finalement accepté l’offre de 15 millions d’euros du Paris Saint-Germain. Cependant, la décision finale est venue de Rayan Cherki en personne, qui a refusé de rejoindre la capitale française. Le joueur a donc préféré s’envoler vers Dortmund plutôt que de rejoindre le PSG, qui vient d’essuyer un nouvel échec sur le marché des transferts.