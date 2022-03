Mercato : Clément Grenier à la relance en Liga ?

Malgré 269 matches en Ligue 1, deux Coupe de France soulevées avec l’OL (2012) et le Stade Rennais (2019), Clément Grenier est toujours sur le bord de la touche. Libre depuis juin dernier et la fin de son contrat avec le club breton, le milieu de terrain français n’a pas réussi à trouver un nouveau club.

Mais, c’est peut-être de l’histoire ancienne si l’on en croit les dernières informations venues d’Espagne. Dans un tweet, le club de Majorque a annoncé, ce mardi, que Grenier allait prendre part "à l’entraînement en vue d'un éventuel ajout pour renforcer le milieu de terrain".

👹 𝐂𝐥𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐫𝐞𝐧𝐢𝐞𝐫 se incorpora a los entrenamientos con vistas a una posible incorporación para reforzar el centro del campo



🙋🏻‍♂️ 31 años



🔙 Exjugador @OL, @officialASRoma, @staderennais



🇫🇷 5 veces internacional con @equipedefrance pic.twitter.com/KmoaU9C8HK L'article continue ci-dessous — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 1, 2022

A 31 ans, Clément Grenier a l’opportunité de connaitre un nouveau championnat, lui qui est passé par la Ligue 1 (OL, Guingamp, Rennes) et la Serie A (AS Roma). S’il n’a plus évolué en compétition depuis mai dernier et la 38eme journée du championnat de France, l’international français (5 sélections) s’est entretenu physiquement du côté de Lyon où le club de Jean-Michel Aulas lui a ouvert ses installations afin de s’entraîner avec la réserve de Gueïda Fofana. Reste désormais à transformer l’essai à Majorque, 16eme de Liga.