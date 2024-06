Mercato : Ciblée par le PSG, une star de Premier League sort du silence sur son avenir

Une cible du PSG en Premier League est sortie du silence sur son avenir, samedi.

Il y aura assez de mouvements dans la capitale française cet été. Cela a même démarré déjà avec l’officialisation du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG a déjà ciblé plusieurs joueurs pouvant éventuellement renforcer son effectif la saison prochaine. Des renforts qui devraient arriver dans presque tous les secteurs. A cet effet, le club parisien a jeté son dévolu sur une vedette de Premier League, qui est sorti du silence pour évoquer son avenir, ce samedi.

La galère du PSG sur le marché des transferts

Victor Osimhen, Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Victor Gyokeres. Ce sont entre autres, les cibles du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Mais aucun de ses dossiers n’a toujours pas abouti alors que celui de la priorité Kvaratskhelia se complique de plus en plus. Par ailleurs, le PSG, qui va accueillir bientôt le gardien russe Matvey Safonov malgré ses problèmes avec la justice de son pays, vise des joueurs dans d’autres secteurs notamment au milieu de terrain. Après l’échec du dossier Joshua Kimmich et l’abandon de celui de Bernardo Silva, le club francilien a jeté son dévolu sur Bruno Guimarães.

Bruno Guimarães ferme la porte au PSG

Sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2028, Bruni Guimarães qui sort d’une grande saison sur le plan personnel (7 buts et 8 passes décisives) est dans le viseur de plusieurs grands clubs dont le PSG et le Barça. Son départ pourrait d’ailleurs être bénéfique au Magpies, obligés de vendre pour se mettre en règle vis-à-vis du fair-play financier. Mais le milieu de terrain brésilien n’est pas près de quitter la Premier League si l’on s’en tient à sa sortie lors ces dernières heures.

L'article continue ci-dessous

Getty/GOAL

« J'ai un contrat avec Newcastle et j'y suis très heureux. Je ne sais pas ce qui va arriver au sujet du fair-play financier, mais ce que je peux dire, c'est que je me plais ici. C'est toujours flatteur de voir son nom lié à de très grands clubs, car cela signifie que je fais bien mon travail. Je ne suis pas inquiet, nous verrons ce qu'il va se passer », a confié l’international auriverde au micro de TNT Sports.