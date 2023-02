Mercato : Chelsea veut recruter Joao Félix définitivement cet été

Chelsea souhaite recruter définitivement Joao Félix cet été alors que le Portugais est actuellement prêté aux Blues par l'Atlético Madrid.

En difficulté à l'Atlético Madrid, Joao Félix a décidé de changer d'air, trois ans et demi après son arrivée chez les Colchoneros, qui avaient à l'époque déboursé 127 millions pour s'attacher ses services. En conflit avec son entraîneur Diego Simeone, l'international portugais a plié bagage et a rejoint Chelsea cet hiver, sous la forme d'un prêt payant estimé à 11 millions d'euros. Et si ses débuts ont été catastrophiques avec un carton rouge reçu contre Fulham et qui lui a valu trois matches de suspension, l'attaquant de 23 ans a bien réagi face West Ham samedi, contre qui il a inscrit son premier but avec le club londonien.

Chelsea prêt à remettre 80 millions d'euros

Auteur d'une bonne performance globale, il n'a pas pu permettre à son équipe de s'imposer (1-1) mais a tout de même déjà convaincu ses nouveaux dirigeants, qui aimeraient le conserver à la fin de son prêt en juin prochain. D'après les informations de la Cadena Ser et d'AS, les dirigeants du club anglais aimeraient recruter l'ancien joueur de Benfica cet été. Si l'on en croit les informations des médis ibériques, Chelsea serait sur le point de proposer une offre de 80 millions d'euros aux Rojiblancos. En comptant le prêt payant, le coût total de l'arrivée de Félix à Chelsea s'élèverait à 91 millions d'euros. De quoi alimenter de nouveau les débats sur la puissance financière du club géré par Todd Boehly et sur le fair-play financier. Sur les deux derniers mercatos, Chelsea a en effet dépense plus de 600 millions d'euros, et ne semble pas parti pour s'arrêter en si bon chemin.