Mercato : Chelsea veut faire un grand ménage dans son effectif

Très actif sur les derniers mercatos, Chelsea souhaiterait désormais épurer son effectif et se séparer de plusieurs de ses joueurs.

Faut-il privilégier la qualité à la quantité ? Voilà une question que les têtes pensantes de Chelsea semblent (enfin) se poser. Après avoir dépensé plus de 600 millions d'euros pour recruter 16 joueurs au cours des deux derniers mercatos, les Blues sont toujours à la peine, bien que les trois victoires consécutives (série en cours) et la qualification en quart de finale de Ligue des Champions ont redonné un peu le sourire aux supporters du club londonien.

Chelsea veut se séparer de onze joueurs

Et s'ils peuvent malgré tout espérer vivre une belle fin de saisons, les dirigeants du club commencent à anticiper l'avenir et le prochain mercato estival. Mais cette fois, il ne s'agira pas de dépenser sans compter, mais bien de faire un tri au sein de l'effectif de Graham Potter, déjà bien chargé, sans compter les retours de prêt à l'issue de la saison. Ce mardi, The Athletic a enfin dévoilé une liste de onze joueurs dont l'actuel 10è de Premier League souhaiterait se séparer, et plusieurs joueurs majeurs du club y figurent.

Plusieurs cadres sur le départ

On retrouve notamment Mason Mount, qui intéresserait d'autres écuries anglaises telles que Liverpool et Manchester United, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a inscrit que 3 buts en 18 matches depuis son arrivée. Recruté pour 56 millions d'euros l'été dernier, Raheem Sterling ne sera pas retenu non plus en cas de bonne offre.

Meilleur buteur du club cette saison, Kai Havertz pourrait lui aussi être amené à faire ses valises. D'autres gros noms comme Hakim Ziyech, Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Christian Pulisic ou encore l'ancien capitaine César Azpilicueta pourraient voir leur avenir s'écrire loin de Chelsea. Ruben Loftus-Cheek et Conor Gallagher complètent la liste. Le vent du changement continue de souffler du côté de Stamford Bridge, pour la stabilité, il faudra encore patienter.