Mercato Chelsea : Une nouvelle offre astronomique pour Enzo Fernandez ?

Dans les dernières heures du mercato d'hiver, Chelsea devrait proposer une nouvelle offre à Benfica pour Enzo Fernandez.

Chelsea a déjà dynamiter le mercato hivernal en dépensant plus de 200 millions d'euros pour se renforcer. Joao Félix, Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile ou encore Malo Gusto (cet été) sont donc les nouveaux visages des Blues, mais ils pourraient bientôt être rejoints par une dernière recrue, et pas des moindres. Depuis le début du mois de janvier, le club londonien fait tout son possible pour tenter de recruter Enzo Fernandez, meilleur jeune joueur de la dernière Coupe du monde, en provenance de Benfica, mais le club portugais demande des montants astronomiques pour laisser filer sa pépite recrutée il y a six mois.

Chelsea revient à la charge pour Enzo Fernandez

Mais les dirigeants du club n'ont pas dit leur denier mot et comptent bien profiter des dernières heures du mercato pour enfin recruter la révélation du dernier mondial. D'après les informations de Fabrizio Romano, les Blues ont repris contact avec le club lisboète afin de relancer les négociations pour le milieu de terrain de 22 ans. Selon le journaliste italien, ils seraient sur le point de proposer une offre à hauteur de 120 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire de l'international argentin. Les dernières heures de ce mercato risquent d'être agitées. Si ce transfert venait à se réaliser, Chelsea dépasserait les 300 millions d'euros dépensés sur ce mercato hivernal, en plus des 280 à l'été 2022...