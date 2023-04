Mercato : Chelsea prêt à casser sa tirelire pour le nouveau Haaland ?

Lors du prochain mercato estival, Chelsea pourrait tenter de recruter le jeune attaquant norvégien Rasmus Hojlund.

Tenu en échec sur sa pelouse par Liverpool (0-0) mardi soir, Chelsea n'avance toujours pas en championnat. Malgré des dépenses astronomiques sur les deux derniers mercatos (plus de 600 millions d'euros pour 16 nouvelles recrues), les Blues sont englués à une bien triste 11è place, à 11 points des places européennes. Actuellement à la recherche d'un entraîneur pour remplacer Graham Potter, licencié dimanche, le club londonien prépare également son prochain mercato. Et encore une fois, il ne devrait pas regarder à la dépense malgré un effectif déjà fourni et source de problème pour son dernier entraîneur.

Une pépite danoise en attaque

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport révèle que la dernière piste en date de Chelsea serait Rasmus Hojlund (20 ans). S'il est Danois et pas Norvégien, le jeune attaquant de l'Atalanta Bergame présente beaucoup de points communs avec Erling Haaland, comme par exemple un physique impressionnant (1m91) et une pointe de vitesse enregistrée à 35 km/h cette saison, et est lui aussi passé par le championnat autrichien où il a inscrit 12 buts en 21 matches avec Sturm Graz. Il est déjà considéré comme une pépite et un futur grand en attaque.

Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues avec le club italien qu'il a rejoint l'été dernier, Hojlund serait à en croire le quotidien transalpin la nouvelle cible du club dirigé par Todd Boehly. Et pour cela, l'homme d'affaire américain devrait encore mettre la main au porte-feuille en proposant 68 millions d'euros pour l'international danois, auteur de 5 buts lors de ses quatre premières sélections, de quoi renforcer sa cote de popularité mais également son prix.

Le club anglais devra dans un premier temps faire un tri dans son effectif et notamment en attaque. Armanda Borja, Pierre-Emerick Aubameyang, David Datro Fofana, Joao Félix, Kai Havertz, Raheem Sterling, Hakim Ziyech ou encore Mykhaylo Mudryk sont sous contrat avec les pensionnaires de Stamford Bridge.