Mercato : Chelsea pourrait continuer à faire sauter la banque cet hiver

Déjà très actif l'été dernier, Chelsea pourrait encore animer le mercato hivernal en dépensant plusieurs centaines de millions d'euros.

Jusqu’où s’arrêtera Chelsea ? Racheté par le multimilliardaire américain Todd Boelhy en mai 2022, le club londonien a enflammé le mercato d’été avec près de 300 millions d’euros dépensés pour s’attacher les services de Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling ou encore Marc Cucurella. Très ambitieux et prêts à toutes les folies pour retrouver les sommets en Angleterre, les Blues ont pataugé en première partie de saison - entraînant le remplacement de Thomas Tuchel par Graham Potter – et pointent actuellement à la 10ème place en Premier League.

Chelsea a déjà lancé son mercato

De quoi donner de nouvelles raisons au propriétaire du club de dépenser encore quelques millions dès cet hiver. Ainsi, Benoît Badiashile et David Datro Fofana ont rejoint les rangs des Blues pour un total de 50 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout, car selon les informations de The Sun ce jeudi, Chelsea compte bien enflammer ce mercato hivernal avec plusieurs recrues très onéreuses pour renforcer son effectif.

Les Bleus veulent encore se renforcer

La priorité est bien évidemment Enzo Fernandez, élu meilleur jeune de la Coupe du monde 2022 mais que Benfica ont du mal à lâcher. Pour l’international argentin, il faudra débourser au moins 120 millions d’euros. En attaque, les Blues sont également à la peine puisqu’ils disposent de la 13ème meilleure attaque de Premier League (20 buts en 16 matches), bien trop peu pour une équipe qui vise le top 4. Pour y remédier, ils pourraient s’attaquer au crack du Shakhtar Donetsk Mykhaylo Mudryk. Et si Arsenal semblait tenir la corde pour l’ailier ukrainien, Chelsea pourrait s’aligner sur les 100 millions d’euros réclamés par son club.

Dans le même temps, Joao Félix, toujours en conflit et désireux de quitter l’Atlético Madrid, pourrait faire l’objet d’un prêt payant. The Sun évoque un montant de 11 millions d’euros, presque le double selon The Athletic. Si toutes ces pistes venaient à se concrétiser, Chelsea pourrait au total débourser près de 300 millions d’euros sur ce mercato hivernal, soit près de 600 en seulement deux mercatos depuis l’arrivée de Boelhy à la tête du club.