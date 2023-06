Mercato : Chelsea officialise l'arrivée de Christopher Nkunku

Ce mardi, Chelsea a officialisé l'arrivée de l'international français.

Après une saison chaotique malgré des dépenses astronomiques sur le marché des transferts, Chelsea se prépare à revenir sur le devant de la scène en Angleterre comme en Europe. Et pour ce faire, les Blues n'ont pas vraiment changé de tactique.

Nkunku nouveau joueur de Chelsea

Ce mardi, le club londonien a annoncé l'arrivée de Christopher Nkunku qui était pressentie depuis plusieurs mois déjà. L'ancien Parisien s'est engagé pour 6 ans et est donc désormais lié avec le club anglais jusqu'à juin 2029. "Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea, un gros effort a été fait pour m'amener au club et j'ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers, et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain", a-t-il déclaré sur le site officiel de Chelsea, qui a déboursé près de 60 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Son nouvel entraîneur, ce sera Mauricio Pochettino, pour ses nouveaux coéquipiers, c'est encore flou tant le mercato du club devrait être mouvementé. À 25 ans, Nkunku quitte donc Leipzig après quatre saison pleine dont un exercice 2021-2022 exceptionnel conclu comme meilleur buteur du club et joueur de la saison en Bundesliga, rien que ça. En signant à Chelsea, l'international français espère franchir un nouveau cap dans sa carrière mais tente aussi un pari risqué à seulement un an de l'Euro 2024 en Allemagne.