MERCATO – Chelsea a fait capoter le transfert de Trossard à l'OM

Hasard du destin, le mercato de Chelsea a empêché l'OM de recruter Leandro Trossard. Explications.

Le 20 janvier 2023, Arsenal annonçait le recrutement de l'international belge Leandro Trossard en provenance de Brighton & Hove Albion pour un montant de 24 millions d'euros (+ 6,8 millions en bonus).

Un transfert qui n'aurait pu ne jamais se faire comme le révèle La Provence. Leandro Trossard était en effet tout proche de signer à l'OM !

Après Malinovskyi, l'OM voulait Trossard

Le club phocéen, qui réalise un beau parcours en Ligue 1 (3e de Ligue 1 avec seulement cinq points de retard sur le leader, le PSG) et en Coupe de France (qualifié pour les huitièmes de finale), souhaite se renforcer cet hiver dans le secteur offensif, notamment après la blessure d'Amine Harit et le départ de l'attaquant Luis Suarez.

Ainsi, le 9 janvier 2023, l'OM a recruté le milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi. Un transfert, qui, selon La Provence, aurait dû être suivi quelques jours plus tard par l'annonce du recrutement de Leandro Trossard.

Le milieu offensif belge, auteur d'un bon début de saison avec les Seagulls (7 buts et 3 passes décisives) et qui arrivait en fin de contrat l'été prochain n'avait pas l'intention de prolonger d'autant plus que ses relations avec son entraîneur, Roberto De Zerbi, s'étaient dégradées.

L'OM négociait depuis deux semaines avec Brighton…

Les dirigeants marseillais étaient alors entrés en action en proposant à Brighton de recruter Trossard dès cet hiver plutôt que de le voir partir gratuitement l'été prochain.

Les négociations étaient entamées depuis deux semaines et l'OM pensait même conclure l'affaire quand le mercato de Chelsea a fait tout capoter...

Privé de Moudryk par Chelsea, Arsenal chipe Trossard à l'OM

Le club londonien, mal embarqué en Premier League, a dépensé sans compter cet hiver et a recruté Loïc Badiashile, David Datro Fofana, Andrey Santos, Noni Madueke et Mykhaïlo Moudryk.

Et c'est le transfert de Mykhaïlo Moudryk chez les Blues, en provenance du Chakthar Donetsk, qui a mis fin aux rêves marseillais de Trossard. Car Arsenal souhaitait s'attacher les services de Moudryk.

Dès que les Gunners ont compris que Moudryk allait leur échapper, ils ont jeté leur dévolu sur Leandro Trossard, faisant une grosse surenchère par rapport à l'OM. Une offre que les dirigeants de Brighton ont immédiatement acceptée au grand dam des Marseillais.

Selon les informations de La Provence, l'OM a « trois ou quatre possibilités du même niveau » pour trouver un « remplaçant » à Leandro Trossard. En espérant que Chelsea ne viendra pas encore mettre son grain de sable.