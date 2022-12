Mercato : Chelsea est prêt à casser sa tirelire pour Enzo Fernandez !

Selon la presse portugaise, Chelsea aurait proposé une offre à 130 millions d'euros pour s'attacher les services d'Enzo Fernandez.

La Coupe du monde d’Enzo Fernandez (21 ans) avec l’Argentine n’est pas passée inaperçue. Placé devant la défense de l’Albiceleste, le joueur de Benfica a confirmé et même largement dépassé les attentes placées en lui suite à ses bonnes performances avec le club portugais, alors qu’il a rejoint l’Europe il y a seulement six mois. Un tournoi réussi d’un point de vue individuel puisqu’il a été élu meilleur jeune, et collectif puisqu’il l’a remporté, qui a tapé dans l’œil des plus grands clubs européens, et avec une clause libératoire à 120 millions d’euros, le club lisboète pourrait également voire même battre sa vente record, réalisé avec le transfert de Joao Félix à l’Atlético en 2019.

Chelsea offre 130 millions pour Enzo Fernandez

Mardi, A Bola avançait qu’un club avait proposé de débourser 127 millions d’euros pour le natif de San Martin, sans en donner l’identité. Mais cette offre aurait déjà été dépassée, lançant officieusement la course aux enchères pour la nouvelle pépite du football mondial. D’après les informations de Record ce mercredi, Chelsea aurait formulé une offre à hauteur de 130 millions d’euros pour Fernandez, sous contrat jusqu’en 2027. D’après la presse anglaise, Graham Potter souhaiterait rajeunir l’effectif des Blues et également anticiper les probables départs de N’Golo Kanté et Jorginho.