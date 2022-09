MERCATO | Le Chakhtar Donetsk fixe le prix de Mykhaïlo Moudryk

La nouvelle star du Chakhtar Donetsk, Mykhaïlo Moudryk, est très courtisée mais le club ukrainien ne veut pas le brader.

Mykhaïlo Moudryk est incontestablement la sensation de ce début de saison en Ligue des champions. En deux matches de phase de groupes, le jeune ailier gauche ukrainien (21 ans) a marqué deux buts et délivré deux passes décisives.

Grâce à Moudryk, le Chakhtar a battu le RB Leipzig 4-1 en Allemagne avant de faire match nul contre le Celtic sur terrain neutre (à cause de la guerre en Ukraine, le Chakhtar joue ses matches à domicile à Varsovie, en Pologne).

Alors forcément, un tel talent suscite les convoitises. Mais le Chakhtar n'a pas l'intention de brader sa pépite qui compte déjà cinq sélections en équipe d'Ukraine.

Le joueur a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le Chakthar qui a également refusé une offre de 30 millions d'euros de Brentford cet été.

Dans les colonnes de L'Equipe Mag, Darijo Srna, le directeur du football du Chakthar, explique sans langue de bois que son joueur vaut une fortune : « Avec tout le respect que je leur dois, ne me dites pas que Grealish et Antony (les deux ont respectivement signé à Manchester City et Manchester United contre 117 et 100 millions d'euros) sont de meilleurs joueurs que Moudryk. Les clubs doivent payer ce que mon président demande et respecter le Chakhtar. C'est aussi simple que ça. »

Srna est d'ailleurs sous le charme de Moudryk : « C'est le troisième meilleur jeune du monde derrière Vinicius et Mbappé. C'était mon avis il y a un an. Je n'ai pas changé d'opinion. »

De quoi mettre encore plus la pression sur les clubs intéressés par Moudryk.