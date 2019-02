Mercato, Cengiz Under sur les tablettes d'Arsenal

Cengiz Under, le jeune milieu offensif turc de la Roma, serait dans le collimateur d'Arsenal d'après la presse italienne.

La saison 2018/19 n'est pas encore terminée mais Arsenal commence déjà à préparer la suivante. Les Londoniens chercheraient à faire venir un nouveau milieu offensif, susceptible de remplacer l'Allemand Mesut Ozil. Leur dévolu se serait porté vers un autre joueur d'origine turque, en la personne de Cengiz Under.

Selon le site de Calciomercato, le sociétaire de l'AS Roma ferait donc partie des principales cibles des Gunners. Ces derniers seraient disposés à payer jusqu'à 30M€ pour s'attacher les services de l'international turc (10 sélections).

Cengiz Under a un contrat avec les Giallorossi qui court jusqu'en 2022. Les responsables italiens l'ont fait venir pour 13M€, et il y a fort à parier qu'ils tableraient sur une plus grosse plus-value en cas d'éventuel transfert. Si tant est qu'ils soient d'accord pour se séparer de ce prometteur élément.

Cette saison, Cengiz Under (21 ans) a disputé 21 rencontres de championnat italien. Il compte 3 buts inscrits et 5 passes décisives offertes. Il a été autant décisif que l'année dernière, sur l'ensemble de l'exercice 2017/18 (7 buts et 1 passe).

S'il rejoint Arsenal, Under, ex-Istanbul BB, sera le tout premier joueur de nationalité turque à y évoluer. Et il n'y a que deux de ses compatriotes qui ont joué dans des clubs de la capitale anglaise, en l'occurrence Kerim Frei (ex-Fulham) et Gokhan Tore (ex-West- Ham).