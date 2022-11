Mercato : Ce que le PSG est prêt à mettre pour Endrick

Le Paris Saint-Germain aurait dégainé une première offre pour s’offrir les services de la jeune pépite brésilienne Endrick.

Le nom du nouveau crack offensif de Palmeiras revient de plus en plus dans la presse sportive en Europe. Excellent sous le maillot de la formation brésilienne, pour sa première saison en professionnel, Endrick attire l’attention des plus grands cadors européens.

Le PSG va revenir à la charge

Le Paris Saint-Germain n’est clairement pas seul dans ce dossier. L’avant-centre de 16 ans seulement serait aussi suivi de près par le FC Barcelone, le Real Madrid ainsi que Chelsea.

En position de force à la table des négociations, la jeune pépite de Palmeiras prendra son temps pour choisir sa prochaine destination. Lui qui doit attendre l’été 2024 et sa majorité pour quitter le Brésil.

Selon les informations d’ESPN, le club de la capitale aurait entamé des négociations. Afin de convaincre la formation brésilienne, le PSG aurait dégainé une offre de 45 millions d’euros. Une proposition vite refusée par Palmeiras. Luis Campos, le directeur sportif des Champions de France serait en train de préparer une nouvelle offre. Les Parisiens devraient proposer 60 millions d’euros lors de cette deuxième tentative.

En plus du PSG, les Blues de Chelsea seraient, eux aussi, prêts à s’aligner sur l’offre de la formation de Ligue 1. Les Londoniens auraient une longueur d’avance sur leurs concurrents. Endrick est tenté par un départ en direction de la Premier League.