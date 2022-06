MERCATO – "Cavani et Vidal sont nés pour jouer à Boca Juniors" clame Riquelme

Le vice-président de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, aimerait recruter Edinson Cavani et Arturo Vidal...

Le mercato d'été est très animé en Argentine. Alors que River Plate a tenté de recruter Luis Suarez, son grand rival, Boca Juniors, n'est pas en reste.

Juan Roman Riquelme, le vice-président des Xeneize, a confirmé dans une interview à ESPN Argentine qu'il aimerait faire signer à Boca Juniors Edinson Cavani et Arturo Vidal : « Vidal est né pour jouer dans ce club tout comme Cavani. Mais est-ce que nous pouvons nous les offrir ? Il y a beaucoup de rumeurs et les supporters disent qu'ils sont heureux de l'équipe actuelle. Mais Cavani et Vidal sont des stars, on rêve de les avoir. Mais du rêve à la réalité, c'est compliqué. »

« J'essaye de gérer sainement le club qui était très endetté lors de mon arrivée, il y a deux ans. Jusqu'ici, nous avons mis en place une grande équipe, avec des joueurs de haut niveau et j'en suis très heureux », a ajouté Riquelme.

Pour attirer Cavani et Vidal, Boca Juniors devrait d'ailleurs dégraisser explique Riquelme : « On peut avoir six joueurs étrangers et on en a déjà cinq. Mais le 30 juin, le prêt de Jan Carlos Hurtado s'achève (le Vénézuélien est prêté par le RB Bragantino, n.d.l.r.). Nous verrons si notre entraîneur compte sur Hurtado après le 30 juin et nous prendrons la décision qui s'impose. »

Agé de 35 ans, Edinson Cavani est en fin de contrat avec Manchester United et l'attaquant uruguayen ne fait pas partie des plans du nouvel entraîneur, Erik ten Hag.

Quant au Chilien Arturo Vidal, lui aussi âgé de 35 ans, il est sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2023.