Mercato – Cavani à Boca Juniors la saison prochaine ?

Pour l'entourage de l'attaquant uruguayen, rejoindre Boca Juniors la saison prochaine n'est pas à exclure.

Edinson Cavani va-t-il seulement rester une saison à Manchester United ? L'attaquant uruguayen est arrivé le 5 octobre dernier chez les Red Devils, lors du dernier jour du mercato estival. Il était libre de tout contrat depuis son départ du PSG et avait pris le temps de choisir sa future destination. Depuis qu'il porte les couleurs mancuniennes, Cavani a pris part à 25 rencontres, toutes compétitions confondues, et a marqué 7 buts.

Si son contrat avec MU expire l'été prochain, il dispose d'une option pour le prolonger une année de plus. Mais selon les révélations du journal argentin Diario Olé, Cavani pourrait faire ses valises et rejoindre Boca Juniors. C'est en effet ce qu'aurait affirmé son entourage à nos confrères argentins : « Aller à Boca en juillet, c'est une idée. »

Le contact entre le club argentin et l'attaquant est déjà établi. Cavani a ainsi reçu un appel de Juan Roman Riquelme, actuel vice-président du CABJ, lui faisant part de sa volonté de le recruter.

Et cet appel n'a pas laissé insensible Cavani comme il l'a lui-même révélé en octobre dernier lors d'une interview à ESPN : « Boca est l'un des plus grands clubs au monde. N'importe quel joueur aimerait jouer pour Boca. Il y a des Uruguayens qui y sont passés et sont devenus des légendes. Je suis sensible à cette tradition et je serais curieux de revêtir ce maillot. Mais nous avons eu avec Juan Roman une conversation normale. Je m'excuse auprès de lui de l'avoir dévoilée. »

Et concernant ces légendes uruguayennes de Boca, l'une d'elles est même une des idoles de jeunesse de Cavani. Il s'agit de Sergio Daniel « Manteca » Martínez. Cet attaquant a fait les beaux jours des Xeneize de 1992 à 1997. « Manteca Martinez était l'une des références quand j'étais petit. En plus nous avons un style de jeu similaire, celui du Campico », a ainsi confié Cavani à ESPN.

Enfin, toujours selon les informations de Diario Olé, Marcos Rojo, qui a connu Cavani à Manchester United et joue désormais à Boca Juniors, ne cesserait de lui vanter les mérites du club argentin et ferait tout pour le convaincre de le rejoindre l'été prochain.