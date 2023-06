Mercato : Burnley s'intéresse fortement à Han-Noah Massengo

En fin de contrat avec Bristol, après un prêt cohérent d'une demi-saison à Auxerre, le milieu de terrain a dispose d'un fort intérêt du promu anglais.

Burnley regarde attentivement le marché français et il ne serait pas anodin de voir quelques talents hexagonaux liés au promu anglais dans les semaines à venir. Le premier n'est autre que Han-Noah Massengo. Formé à l'AS Monaco et lancé par Thierry Henry, le milieu de terrain est en fin de contrat avec Bristol après six derniers mois cohérents à Auxerre malgré la relégation.

En effet, le club entraîné par Vincent Kompany et premier de Championship cette saison, a placé le jeune français originaire de Villepinte tout en haut de sa liste. Pour l'heure, ce dernier n'a pas reçu d'offre concrète malgré de premiers échanges. Quelques clubs de Bundesliga ont aussi montré leur intérêt.