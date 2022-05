Mercato - Boubacar Kamara : "Je quitte l'OM"

Son avenir interrogeait depuis de longue semaines sur la Canebière, il est désormais fixé : Boubacar Kamara va quitter son club formateur à l'issue de son contrat, le 30 juin prochain.

Au lendemain de la victoire face à Strasbourg qui a permis aux Olympiens d'arracher un billet direct pour la Ligue des champions, le minot est venu annoncer son choix dans un entretien exclusif pour Téléfoot.

"J'ai pris la décision de quitter l'OM"

Une décision qui ne faisait déjà plus guère de doutes depuis samedi soir et un message publié par l'intéressé sur Instagram : "Merci pour tout".

"Après de longues réflexions, des nuits où on dort pas, où tu pèses le pour et le contre, j'ai pris la décision ne pas prolonger et de quitter l'OM à l'issue de cette saison. Je pense que c'est ma meilleure décision pour la suite de ma carrière", a-t-il confié sur TF1.

"Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'ai envie d'évoluer, de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture. J'ai fait mon choix, vous le saurez bientôt."

Le minot retient son parcours à part au sein du club olympien : "Ce que je retiens ? Un joueur issu d'un quartier qui finit au Vélodrome, j'ai connu qu'un seul maillot, je suis au club l'âge de cinq ans. Mon parcours a été unique à l'OM."

"Les Bleus ? J'ai hâte d'y être"

Le milieu de terrain phocéen est également revenu sur cette saison, qui l'a vu monter encore en puissance sous les ordres de Sampaoli.

"Quand il est venu il m'a dit : "Toi tu bouges trop sur, le terrain, tu dois pas bouger, tu dois rester ici, c'est toi le patron du milieu. Tu dois être le joueur qui gère l'équipe, les temps forts, les temps faibles."

Un discours qui a porté ses fruits, avec la sélection du jeune milieu de terrain en Bleus cette semaine par Didier Deschamps. "Cela rperésente beaucoup de joie, j'ai hâte d'y être", savoure enfin l'intéressé.