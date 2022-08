Mercato : Benteke s'engage avec le DC United de Wayne Ronney

L'attaquant belge de 31 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club de MLS, plus une année en option.

Christian Benteke a rejoint D.C. United en provenance de Crystal Palace, a-t-il été confirmé. L'attaquant belge retrouvera l'ancienne star de Manchester United et de l'Angleterre Wayne Rooney, qui a été nommé entraîneur principal de l'équipe de MLS cet été.

Contrat jusqu'à fin 2024

Benteke, 31 ans, quitte l'Angleterre après 10 ans en Premier League, après avoir rejoint Aston Villa en 2012, puis Liverpool trois ans plus tard. Il a passé les six dernières saisons à Palace, où il a marqué 37 fois en 177 apparitions.

L'attaquant était entré dans la dernière année de son contrat à Selhurst Park avant de faire le transfert aux États-Unis.

Il a signé un contrat de deux ans et demi qui court jusqu'à la fin de 2024, mais il existe une option pour prolonger son séjour de 12 mois supplémentaires.

Qu'a dit Wayne Rooney à propos de la signature de Benteke ?

L'entraîneur de United, Wayne Rooney, a exprimé sa joie après le transfert de Benteke en MLS, en déclarant sur le site Web du club : "Christian est un joueur de haut niveau qui a joué au plus haut niveau pendant longtemps.

"Son expérience et sa capacité à marquer des buts et à aider l'équipe seront inestimables. C'est excitant pour l'équipe et pour moi-même de le faire entrer et jouer. Il fera une énorme différence."

Le président des opérations de football de l'équipe a ajouté : "Nous avons travaillé dur au cours des dernières semaines pour faire venir des talents afin de renforcer notre équipe.

"Être capable de faire venir un joueur de classe mondiale du calibre de Christian [Benteke] est un énorme témoignage de ce qui se passe dans les coulisses du club et de notre capacité à attirer les meilleurs talents au niveau mondial.

"Nous avons été extrêmement actifs lors de la fenêtre de transfert en faisant venir six joueurs et depuis la nomination de Wayne Rooney en tant qu'entraîneur principal, nous pensons que nous avons fait des pas importants dans la mise en place d'une équipe qui peut à la fois faire un effort pour finir cette saison en force et construire une fondation pour nous à l'avenir."