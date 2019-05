Mercato - Benjamin Lecomte (MHSC) ne ferme pas la porte à l'OM

Présent sur le plateau de l'émission Téléfoot sur TF1 ce dimanche matin, le portier du MHSC n'a pas fermé la porte à un départ vers l'OM cet été.

Arrivé à durant l'été 2017 en provenance de Lorient, Benjamin Lecomte n'a cessé de progresser depuis. Impressionnant de régularité dans l'Hérault, le portier du MHSC réalise un exercice 2018-2019 de très bonne facture, lui qui avait d'ailleurs été appelé en Equipe de par Didier Deschamps en septembre dernier, preuve que son niveau de jeu le classe parmi les meilleurs portiers français. De ce fait, force est de constater que la question de son avenir se pose.

Depuis de nombreux mois, des rumeurs insistantes envoient le gardien aussi passé par du côté de l' , où Steve Mandanda, lui aussi international français, n'est plus forcément gage de sûreté. Alors que les dirigeants montpelliérains attendraient au minimum près de 15 millions d'euros pour se séparer de leur gardien de but, le principal intéressé était justement sur le plateau de l'émission Téléfoot ce dimanche matin, l'occasion d'évoquer un potentiel départ.

"On verra ce qui va se passer lors du mercato d’été"

Interrogé sur le supposé intérêt de l'OM, Benjamin Lecomte a reconnu que le club phocéen était un club spécial, mais a affirmé se sentir bien à Montpellier. "Ca fait partie des grands clubs français, mais il y a mon club dans lequel je me sens bien. On verra ce qui va se passer lors du mercato d’été", a en effet déclaré le joueur de 28 ans, ne fermant pas la porte à un potentiel départ, mais ne l'ouvrant pas totalement non plus. ​

#Téléfoot@Benj_Lecomte sur son avenir : "L'OM fait partie des grands clubs français mais je me sens bien à Montpellier". pic.twitter.com/VRdaQUL6W0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 12 mai 2019

Ayant goûté à l'Equipe de France, où l'expérience est un critère important pour être appelé par Didier Deschamps, Benjamin Lecomte a aussi estimé que le fait d'évoluer à Montpellier n'était pas forcément un frein pour une place à Clairefontaine. "J’ai été appelé en étant à Montpellier. C’est un package global, cela dépendra de mes performances. L’équipe de France c’est le plus haut niveau. Il faut avoir l’expérience de ce niveau là", a ajouté le portier. Rappelons que pour l'heure, ni Montpellier ni l'Olympique de Marseille ne sont qualifiés pour la prochaine , une compétition censée apporter cette fameuse expérience.