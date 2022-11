Mercato - Bayern Munich : l'énorme appel du pied de Benjamin Pavard pour son futur

L'international français a le sentiment d'être arrivé au bout de son aventure à Munich. Il a donné un indice sur sa future destination.

Arrivé au Bayern Munich en 2019, Benjamin Pavard a tout gagné avec le club bavarois, de la Bundesliga en passant par la Coupe d'Allemagne jusqu'à la Ligue des champions. Utilisé parfois à droite, parfois dans l'axe de la défense, le Français a plusieurs fois affiché son agacement concernant son positionnement, mais désormais, le champion du monde 2018 a une toute autre idée en tête : quitter le Bayern Munich l'été prochain.

"J'aimerais bien jouer avec Giroud en club"

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard a fait part de son besoin de changer d'air et a donné un indice sur sa destination préférentielle : "Cela fait maintenant sept ans que je joue en Allemagne. J'ai encore beaucoup d'amis à Stuttgart. Avec le Bayern Munich, j'ai tout gagné. Je joue pour gagner et je suis disponible pour envisager de nouveaux projets intéressants, mais en tant que défenseur central."

"Olivier Giroud me dit toujours que l'Italie est un pays qui vit à cent pour cent du football. Il m'a raconté la magie des derbies, la grande fête des supporters pour le Scudetto. J'aimerais aussi jouer avec lui parce que c'est un grand ami. Nous verrons bien", a ajouté l'international français visiblement désireux de découvrir la Serie A.

Pavard fan de Serie A

"Gagner n'est jamais facile, mais la Serie A est très intéressante non seulement pour un défenseur comme moi, mais aussi parce qu'elle est très ouverte, comme me le disent mes amis Giroud, Theo Hernandez et Rabiot. Il suffit de regarder le duel constant entre Naples et le Milan AC. Et avec l'Inter qui n'était pas facile à jouer en Ligue des champions, et dont Perisic m'avait aussi parlé à l'époque. La Juventus d'aujourd'hui est en train de se reconstruire, elle retrouvera bientôt ses niveaux en Europe aussi", a ajouté le défenseur du Bayern Munich.

La semaine dernière, Benjamin Pavard avait déjà laissé sous-entendre dans les colonnes de L'Equipe, son sentiment d'être arrivé au bout de son aventure en Bavière, il va désormais encore plus loin en désignant clairement la Serie A comme le prochain championnat qu'il aimerait découvrir. En attendant, Benjamin Pavard a une Coupe du monde à jouer avec les Bleus et il a désigné les favoris pour cette compétition.

"Attention au Portugal et à la Belgique"

"L'Argentine de Messi, le Brésil de Neymar, l'Allemagne, l'Angleterre, mais attention au Portugal de Ronaldo et à la Belgique. Ce sera une bonne Coupe du monde. Habituellement, il y a toujours une surprise qui profite de l'élimination d'une grande équipe nationale. L'absence de l'Italie ? C'était une surprise, j'aurais préféré vous voir au Qatar car c'est une grande équipe, avec de jeunes joueurs talentueux. Je suis sûr que vous serez bientôt de retour au sommet", a conclu Benjamin Pavard.