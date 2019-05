Mercato - Barcelone : Benjamin Lecomte (Montpellier) n’exclut pas de devenir N°2

Auteur d’une bonne saison avec Montpellier, Benjamin Lecomte pourrait quitter le MHSC cet été. Direction le Barça en tant que N°2 ?

Benjamin Lecomte disputera-t-il le dernier match de sa carrière avec ce vendredi, face à Marseille, dans le cadre de la 38e journée de ? Les paris sont ouverts. Auteur d’une bonne saison avec le MHSC, au cours de laquelle il aura réussi à convaincre Didier Deschamps de le sélectionner en équipe de , le gardien de 28 ans pourrait décider d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte.

Lecomte - "Je ne peux pas me tromper"

"A mon âge et à ce moment-là de ma carrière, il est toujours nécessaire d'étudier toutes les possibilités. Je ne m'en suis jamais caché", expliquait Lecomte ce jeudi sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Team Duga. Mais cela ne l’empêche pas d’envisager un futur au sein du MHSC. "La chose la plus sûre, c'est que je me sens très, très bien ici, ce qui fait que je suis performant", a-t-il ajouté au micro de la radio parisienne.

Après cette 38e et dernière journée de , Lecomte devrait avoir une petite entrevue avec ses dirigeants afin de savoir comment les deux parties envisagent l’avenir. "Pour ma progression, ça reste un point d'interrogation. Savoir où le club a envie d'aller et ce que j'ai moi comme opportunités. (...) Je ne peux pas me tromper à ce moment-là de ma carrière. Si je sens que le projet est un peu trop tangent ailleurs, je vais rester", a promis l’international français.

Quid de l’OM ?

Reste à savoir quels seront les projets qu’on lui proposera. À l’heure actuelle, Lecomte n’a entendu parler d’aucune offre concrète. La piste menant à l’ a souvent été évoquée, mais les bruits de couloir sont moins insistants ces derniers temps. Au contraire de ceux qui murmurent le nom du , à la recherche d’un second gardien pour suppléer le titulaire Marc-André ter Stegen.

Un poste qui pourrait convenir à Lecomte ? Au vu de son talent, le Tricolore mérite une place de N°1 dans un club intermédiaire entre Montpellier et le Barça, mais une offre de l’institution catalane pourrait le faire cogiter. "Je ne sais pas si c'est crédible déjà, a nuancé le portier. Mais cela s'étudie. Barcelone est l'un des meilleurs clubs au monde, si l'opportunité se présente à moi, cela me fera réfléchir." Reste à savoir si les Blaugrana se manifesteront…