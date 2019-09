Mercato, Barcelone - Bartomeu le confirme : oui, Lionel Messi peut partir !

L’attaquant argentin possède une clause dans son contrat qui lui permet de mettre fin à son idylle avec le Barça si tel est son souhait.

Lionel Messi a un contrat avec le Barça qui court jusqu’en 2021. En principe, il ne peut donc quitter les Blaugrana sans l’accord de ses dirigeants. Ce n’est en réalité pas vraiment le cas. Le célèbre quotidien espagnol El Pais vient de révéler une clause spéciale dans l’engagement passé entre La Pugla et son club et qui permettrait à l’Argentin de plier ses bagages s’il en émet simplement le désir.

La source précise que la clause en question n’est devenue effective qu’à partir de cet été, juste après que le quintuple Ballon d’Or a célébré ses trente-deux ans (le 24 juin dernier). Cela signifie qu’il était donc sur le marché pendant une bonne partie du mercato estival et que peu de monde le savait.

Cette clause est-elle réelle ? Josep Maria Bartomeu a pris la parole et n'a pas nié cette information. Après avoir livré sa version des faits du feuilleton Neymar, le président du s'est attardé sur un dossier bien plus épineux. "Il a gagné la liberté de décider de son avenir, mais c'est très 'culé' et je suis calme", ​​a déclaré le président du Barca dans des propos retransmis sur la chaîne officielle du club.



Il y a quelques heures, la nouvelle avait provoqué l'effet d'une bombe dans l'environnement du club. "Messi a signé jusqu'en 2021, et il a été convenu qu'à la fin de l'avant-dernière saison, il aurait le pouvoir de se libérer. Il a maintenant la liberté de décider de son avenir, mais il est très calme et je suis calme. Xavi, Iniesta et Puyol avaient la même clause. Nous ne pouvions pas faire une clause différente à Messi, mais je répète que je ne doute pas qu’il restera dans les années à venir".