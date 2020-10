Mercato - Barça : Eric Garcia (Man City) ne viendra pas cet été… mais en janvier ?

D’après la presse espagnole, Eric Garcia ne quittera pas Manchester City cet été. Le Barça reviendra à la charge au mercato hivernal.

Le "jour le plus long" du mercato aurait pu durer des mois, le résultat aurait été le même : Eric Garcia (19 ans) ne quittera pas pour rejoindre le cet été. Faute de moyens, la formation catalane a dû passer son tour.

Quatre offres du Barça, toutes refusées

Ce lundi, toute la presse espagnole s’accorde à dire que les négociations ont été rompues entre Blaugrana et Citizens. En tout et pour tout, le Barça aura formulé quatre offres à City, mais aucune n’a répondu aux exigences du club de Pep Guardiola.

Les deux premières tentatives, avec 8M en part fixe et 2 M€ en bonus, n’avaient aucune chance d’aboutir. La troisième non plus avec 5 M€ de part fixe, malgré 10 M€ de bonus. La dernière, améliorée ce lundi, aura donc connu le même destin tragique.

City ne réclame que 20 M€

Une mauvaise nouvelle pour le Barça, mais pas si étonnante après la publication des résultats financiers sur la saison 2019-2020, avec plus de 90 M€ de pertes et près de 200 M€ de manque à gagner !

Le Barça va donc patienter avec sa charnière Piqué-Lenglet… en attendant l’hiver prochain ! D’après Marca, la formation catalane aurait d’ores et déjà prévu de revenir à la charge en janvier. Cette fois-ci, il faudra bel et bien débourser les 20 M€ réclamés par City. Affaire à suivre…