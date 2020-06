Mercato - Barça : Antoine Griezmann veut finir sa carrière en MLS

Dans un entretien au Los Angeles Times, l'attaquant français Antoine Griezmann (29 ans) révèle qu'il souhaite terminer sa carrière aux États-Unis.

Antoine Griezmann se verrait bien terminer sa carrière aux États-Unis, dans le championnat nord-américain ( ). L'attaquant français du a fait cette révélation lors d'une interview accordée au Los Angeles Times, jeudi.

À 29 ans, Griezmann déclare : "Gagner la et la avec le Barça est un rêve, et aussi mon objectif. Après avoir gagné, quoi qu'il arrive, il y a une autre (à remporter) au . Et après, la MLS."

"Un objectif de terminer aux États-Unis"

Griezmann explique qu'il ne sait pas encore dans quelle équipe il jouera, "mais je veux vraiment y jouer", dit-il. "Pour moi, c'est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis, avec la possibilité de bien jouer et de faire partie de l'équipe qui lutte pour un titre."

Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur de l' exprime son attirance pour les États-Unis. Grand fan de NBA, entre autres, il se verrait donc bien vivre son rêve américain un jour. Mais il n'envisage pas de quitter le FC Barcelone dans l'immédiat pour autant.

Avec le club catalan, il s'apprête à retrouver la compétition la semaine prochaine. Le Barça se déplacera sur le terrain de Majorque le 13 juin prochain.