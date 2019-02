Mercato - Baisse historique des dépenses pour la Premier League cet hiver

Le total des transferts en Premier League cet hiver est deux fois moins importants que l'an dernier. Les dépenses du dernier jour le sont trois fois.

Habitué à dynamiter les derniers marchés des transferts, la Premier League s'est montrée habituellement calme cet hiver. Les clubs anglais nous avaient habitués à autre choses ces dernières années. Depuis l'augmentation des droits TV, les équipes de Premier League ont une force d'attraction et surtout des moyens supplémentaires sur le mercato, mais ils ne les ont pas utilisés lors de ce marché des transferts en janvier.

En effet, les dépenses en transferts de la Premier League au mercato d'hiver ont baissé pour la première fois depuis 2012 avec notamment un dernier jour assez tranquille, rapporte le cabinet Deloitte, vendredi. Une baisse historique puisque les clubs anglais ont dépensé deux fois moins en ce mois de janvier que l'année dernière à la même époque. La dernière journée du mercato souvent très animée partout en Europe reflète encore mieux cette statistique. La Premier League a été trois fois moins active que l'année dernière.

Chelsea seul cador actif

Le plus gros transfert conclu jeudi en Premier League est la signature, record pour Newcastle, du meneur paraguayen Miguel Almiron, en provenance d'Atlanta United en MLS, pour 22,9 M€. Sur l'ensemble du mois, c'est l'achat de Christian Pulisic par Chelsea au Borussia Dortmund qui a été le plus élevé : 63 M€.

Il faut dire que plusieurs facteurs expliquent ces statistiques. La première c'est que la saison dernière, Arsenal et Liverpool, notamment, avaient dynamité le mercato hivernal. La folie des grandeurs s'était emparée du championnat anglais avec 490 millions d'euros dépensés. Les arrivées de Aymeric Laporte à Manchester City (65 M€), Virgil Van Dijk à Liverpool (78 M€) ou encore Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal (64 M€) avaient largement contribué à ce chiffre.

Hormis Chelsea, qui a acheté Christian Pulisic, et a obtenu le prêt de Gonzalo Higuain, aucun des cadors de Premier League n'a mis la main au porte feuille. Les Gunners, par la voix de leur propriétaire, se sont interdit d'acheter des joueurs cet hiver. Liverpool et Manchester City cartonnent et n'ont donc besoin d'aucun renfort dans l'urgence, tandis que Manchester United réalise une belle série depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer et n'avait pas besoin de tout bouleverser. Tandis que Tottenham est bloqué par la construction de son stade. Mais nul doute que les clubs de Premier League retrouveront leurs bonnes habitudes dès l'été prochain.