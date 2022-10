Mercato : Arsenal a trouvé son chaînon manquant au milieu

Alors que le mercato d'hiver n'a pas encore commencé, Arsenal aurait déjà trouvé son milieu de terrain pour l'été prochain…

Four Four Two révèle qu'Arsenal vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Le club londonien aurait convaincu le milieu de terrain belge Youri Tielemans, en fin de contrat avec Leicester, de les rejoindre l'été prochain.

En fin de contrat l'été prochain

Tielemans se serait mis d'accord avec Mikel Arteta, le coach des Gunners, en janvier dernier et n'aurait pas pu rejoindre le club londonien car Leicester était trop gourmand sur le plan financier.

L'international belge aurait donc pris son mal en patience pour aller au bout de son contrat, en juin 2023 afin de rejoindre Arsenal gratuitement.

Agé de 25 ans, Tielemans a été formé au RCS Anderlecht club pour lequel il a joué en pro de 2013 à 2017. Il a ensuite rejoint Monaco mais son passage en ligue 1 a été un échec. Depuis 2019, il évolue à Leicester et a parfaitement relancé sa carrière en Angleterre, remportant la FA Cup puis le Community Shield en 2021.

Cet hiver, Tielemans devrait d'ailleurs figurer dans la liste des 23 de Roberto Martinez pour la Coupe du monde au Qatar où il espère faire mieux que la troisième place obtenu en 2018.

Tielemans également dans le viseur de la Juventus

Par ailleurs, Four Four Two explique qu'Arsenal aurait battu la Juventus (une grande spécialiste pour recruter des joueurs libres) dans la course à la signature pour Tielemans.

Mais la Juventus aurait déjà une solution de rechange, selon le média Juve Dipendenza, en la personne de Sergej Milinko-Savic qui évolue à la Lazio Rome.

Le Serbe est l'une des stars de la Serie A et a deux ans de plus que Tielemans. En revanche, il ne sera pas libre l'été prochain puisqu'il est sous contrat avec le club laziale jusqu'en juin 2024. Sa valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros.