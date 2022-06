Mercato : Arsenal s’intéresse à Asensio

Le club anglais d’Arsenal envisage de se payer les services de l’attaquant du Real Madrid, Marco Asensio.

Marco Asensio est sur le point d'entrer dans les 12 derniers mois de son contrat le Real et il pourrait être forcé de prendre la porte vu que le club madrilène cherche à améliorer sa situation financière. Son avenir pourrait se dessiner en Angleterre.

Au cours de la saison 2021-22, Asensio a marqué 12 buts et offert deux autres passes décisives en 42 matches, tous tournois confondus, bien qu'il n'ait pas été un titulaire régulier sous Carlo Ancelotti. Face à la concurrence de Rodrygo et de Federico Valverde, Asensio n'a été titularisé qu'à 19 reprises en Liga et deux fois en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale.

L'international espagnol a été cantonné au banc à partir des quarts de finale, et il n'a pas été utilisé lors de la victoire finale contre Liverpool au Stade de France.

Le Real devrait essayer d'obtenir la meilleure indemnité possible pour Asensio plutôt que de le perdre gratuitement l'été prochain, et l'attaquant ne devrait pas manquer d'offres malgré son manque de temps de jeu régulier chez les Blancos.

L'article continue ci-dessous

Asensio ne veut pas prolonger

Selon le quotidie britannique The Mirror, Arsenal aurait contacté l'entourage d'Asensio pour lui faire part de son intérêt, mais l'attaquant a une offre de nouveau contrat sur la table du Real Madrid. Cependant, l'ancien joueur de Majorque ne serait pas intéressé par une prolongation de son contrat à Bernabeu, et la direction de la Casa Blanca veut une réponse définitive sur son avenir avant le 20 juin.

La source ajoute qu'Asensio ne sera probablement pas découragé par l'absence d'Arsenal en Ligue des champions, mais il voudra être rassuré sur son temps de jeu avant de décider de la suite de sa carrière.

L'attaquant, qui aurait également suscité l'intérêt de Manchester United, Tottenham Hotspur et l'AC Milan, semble donc être préparé à mettre fin à son séjour de sept ans dans la capitale espagnole.