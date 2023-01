Mercato : Arsenal prépare sa revanche sur Chelsea après l'échec Mudryk

Devancé par Chelsea dans le dossier Mudryk, Arsenal espère se venger en réussissant à arracher le très convoité Declan Rice.

Arsenal peut l'avoir mauvaise. Certes, les Gunners n'envisageaient pas de répondre aux énormes attentes du Shakhtar Donetsk dans le dossier Mudryk, mais le leader de Premier League était le grand favori pour s'attacher les services du très talentueux ukrainien. Et c'est finalement à la surprise générale qu'en quelques heures, Arsenal a vu Chelsea le devancer et signer l'ailier du Shakhtar.

Arsenal déjà tourné vers l'avenir

Si Mikel Arteta a assuré être en parfait accord avec la stratégie de recrutement d'Arsenal et sur le fait qu'il ne faille en aucun cas surpayer un joueur pour le convaincre de rejoindre son équipe, l'Espagnol espère tout de même que ses dirigeants parviendront à prendre leur revanche à l'avenir en obtenant gain de cause dans une lutte pour l'un des plus grands talents du pays.

En effet, The Times rapporte que les Gunners font de la signature de Declan Rice, l'international anglais, leur priorité absolue pour le marché des transferts de l'été prochain, alors que Chelsea et Manchester United sont des admirateurs de longue date du milieu de terrain de West-Ham et sont toujours dans la course pour le recruter.

Les Gunners vont devoir sortir le chéquier

Arsenal est en tête de la Premier League et en passe de remporter le titre cette saison, avec huit points d'avance sur le champion en titre, Manchester City. Si l'équipe de Mikel Arteta parvient à soulever le trophée, elle pense que cela renforcera ses espoirs d'attirer Rice au nord de Londres, d'autant plus que Chelsea occupe la 10e place et risque de ne pas participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

West Ham sera probablement obligé de vendre le joueur de 24 ans cet été, car son contrat expire en 2024. Cependant, Arsenal pourrait avoir à payer jusqu'à 95 millions d'euros pour le recruter à la fin de la saison, alors que les Hammers réclamaient jusqu'à présent plus de 100 millions d'euros pour laisser filer leur talentueux milieu de terrain.

Les Gunners seront désespérés de faire venir Declan Rice et de ne pas perdre une autre cible au profit de Chelsea, après que leurs rivaux londoniens les aient devancés pour la signature de Mykhailo Mudryk, 100 millions d'euros, en provenance du Shakhtar Donetsk. Récemment, Chelsea et Manchester United ont été plus enclins à lâcher de grosses sommes avoisinant les 100 millions d'euros sur un seul joueur contrairement à Arsenal.

Le leader de Premier League va donc devoir changer ses habitudes pour frapper un grand coup avec Declan Rice. En attendant, les hommes de Mikel Arteta ont une belle saison à poursuivre et ils espèrent conserver leur belle avance en tête de la Premier League lors du choc face à Manchester United dimanche prochain.