Mercato - Arsenal : Danny Welbeck file à Watford (officiel)

Libre de tout contrat depuis cet été, l'ex-attaquant des Gunners a signé mercredi à Watford. Une arrivée qui pourrait fermer la voie à Ismaïla Sarr.

vient d'annoncer sur les réseaux sociaux ce mercredi l'arrivée de Danny Welbeck. L'avant-centre arrive libre chez les Hornets après la fin de son contrat à .

"Nous sommes ravis de confirmer la signature de l'international anglais Danny Welbeck, qui arrive libre", a annoncé le club anglais sur Twitter, sans préciser pour le moment la durée de son contrat.

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️ pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C — Watford Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019

Welbeck a débuté sa carrière à , où il a marqué 20 buts en 92 matches de après ses débuts en 2008. Après six ans à Old Trafford, il a rejoint les Gunners en 2014 pour environ 20 M€ et a disputé un peu plus de 100 matches de Premier League pour le club, inscrivant notamment 32 buts.

En signant chez les Hornets, il est devenu la quatrième signature de l’été, succédant à Craig Dawson de West Brom, Tom Dele-Bashiru de et Sam Dalby de . Son arrivée pourrait également mettre fin aux rumeurs concernant le transfert de l'attaquant rennais, Ismaïla Sarr.