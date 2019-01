Mercato, Arnautovic prolonge à West-Ham

L'attaquant international autrichien, Marko Arnautovic, a paraphé ce samedi un nouveau deal avec son équipe londonienne de West-Ham.

Après avoir longtemps songé à un départ et avoir été même tout proche de s'engager en faveur d'une équipe chinoise, Marko Arnautovic vient de lier son avenir à celui de West-Ham.

"Je suis heureux pour ma prolongation et je veux dire aux fans que je suis content de rester, je suis heureux de jouer à nouveau, de me montrer et de marquer des buts, de faire des passes décisives, mais aussi de dire que Marko Arnautovic ne refuserait jamais de jouer ou de s'entraineur", a indiqué l'international autrichien dans une vidéo publiée sur le site du club.

La mise au point d'Arnautovic est dûe au fait que des bruits ont couru selon lesquels il avait boudé lors des dernières semaines afin d'amener ses dirigeants à le libérer. Son agent s'était aussi exprimé en indiquant que l'offre chinoise était très attrayante et que le désir de l'ancien intériste était de pouvoir rallier l'Empire du milieu.

L'annonce de la prolongation d'Arnautovic a été faite une heure après la défaite concédée en FA Cup face à Wimbledon (4-2). De quoi aider les fans à se consoler de cette humiliation.