Mercato - Arjen Robben pourrait finir sa carrière à Toronto

L'ailier du Bayern Munich, en fin de contrat à l'issue de la saison, pourrait partir terminer sa carrière en MLS.

Arjen Roben pourrait poursuivre - et probablement terminer - sa carrière en Major League Soccer ( ) avec le club canadien de Toronto, à en croire les informations de Football. L'ailier du arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et ne prolongera pas l'aventure en Bavière.

Selon l'hebdomadaire français, le joueur de 35 ans devrait faire le choix de rallier la MLS dès la saison prochaine. Passé notament par et le , l'international néerlandais est arrivé chez le sextuple champion d' à l'été 2009. Il a depuis disputé 305 matches sous la tunique bavaroise.

Cette saison il a été longuement blessé et n'a plus disputé la moindre minute depuis le mois de novembre. "Je ne suis pas sûr de pouvoir rejouer pour le Bayern cette saison", confiait récemment le joueur à Sky.

Son entraîneur, Niko Kovac, s'est montré moins affirmatif : "Il se sent beaucoup mieux et il est plus optimiste qu'il y a quelques jours. Mais je ne veux pas exagérer, je serai juste content quand il sera de retour sur les terrains", a-t-il déclaré ce lundi à la veille de la demi-finale de Coupe d'Allemagne contre le Werder Brême.

Robben pourrait donc lui aussi choisir - à l'instar de plusieurs anciennes stars du football européen - de terminer sa carrière outre-atlantique. Un choix déjà effectué par des attaquants comme David Villa, Wayne Ronney ou encore Zlatan Ibrahimovic, en grande forme depuis le début de la saison régulière avec le .